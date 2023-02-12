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«Ливерпуль» может остаться на долгий срок без Алькантары. Игрок вновь получил травму

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Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Футбол Футбол

Очередное повреждение для хавбека.

По данным The Telegraph, «Ливерпуль» опасается, что Тиаго Алькантара может отсутствовать целых четыре недели. Он получил травму бедра и точно не поможет в понедельник во время мерсисайдского дерби.

Испанец добавился в длинный список травмированных, в который входят также Ван Дейк, Луис Диас, Диогу Жота, Ибраима Конате и Роберто Фирмино. Артур, который близок в возвращению, не провел за «Ливерпуль» ни одного матча.

Травма Тиаго случилась в очень непростое для клуба время. В понедельник − «Эвертон», в субботу − «Ньюкасл», а позже первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Мадрида». И это притом, что мерсисайдцы идут на 10 месте в АПЛ и отстают от лидера на 22 очка.

Неясно, как быстро вернется Алькантара, если травма окажется настолько серьезной. Ответная игра в ЛЧ пройдет 15 марта в Испании. До этого клубу предстоит провести еще семь матчей.

2 комментария

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Арам Саркисян
Если руководство после всего этого не уволит нынешний мед штаб, это будет максимальный тупизм. В этом году, почти все получили по травме, а кто то даже по 2-3. Не травмируется только Салах, но у него лучшая физическая форма в команде. Это кромешный ужас, физиотерапевты не справляются от слова совсем…
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Аслан Бакиров
Осталось только травмироваться Клоппу
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