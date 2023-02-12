«Ливерпуль» может остаться на долгий срок без Алькантары. Игрок вновь получил травму
Очередное повреждение для хавбека.
По данным The Telegraph, «Ливерпуль» опасается, что Тиаго Алькантара может отсутствовать целых четыре недели. Он получил травму бедра и точно не поможет в понедельник во время мерсисайдского дерби.
Испанец добавился в длинный список травмированных, в который входят также Ван Дейк, Луис Диас, Диогу Жота, Ибраима Конате и Роберто Фирмино. Артур, который близок в возвращению, не провел за «Ливерпуль» ни одного матча.
Травма Тиаго случилась в очень непростое для клуба время. В понедельник − «Эвертон», в субботу − «Ньюкасл», а позже первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Мадрида». И это притом, что мерсисайдцы идут на 10 месте в АПЛ и отстают от лидера на 22 очка.
Неясно, как быстро вернется Алькантара, если травма окажется настолько серьезной. Ответная игра в ЛЧ пройдет 15 марта в Испании. До этого клубу предстоит провести еще семь матчей.
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