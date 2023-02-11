Нападающие из АПЛ встали на защиту Дарвина Нуньеса. Микаил Антонио и Каллум Уилсон уверены, что его критикуют незаслуженно

«Его просто уничтожают!»

Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио признался, что ошеломлен отношением к Дарвину Нуньесу в социальных сетях.

«Ливерпуль» переживает очень тяжелый сезон. Клуб не выиграл ни одной игры Премьер-лиги в 2023 году, а последняя победа в турнире была одержана 30 декабря над «Лестером».

В неудачах мерсисайдцев нередко винят Нуньеса, который летом пришел из «Бенфики» за огромную сумму, доходящей до 100 миллионов евро с учетом бонусов. С момента трансфера Дарвин забил 10 голов в 26 матчах во всех турнирах.

Выступая в подкасте Footballers Football, Антонио заявил, что он не понимает, чем уругвайский нападающий заслужил такое отношение в сети.

«Когда мы играли против него, некоторые из его ударов были просто «ооох»! Левой ногой, правой ногой, всегда в цель, он заставлял нашего вратаря совершать невероятные сейвы. Но я вижу, как в социальных сетях его просто уничтожают! Был один момент, когда все начали толкаться на поле, и я увидел этот мем, где над ним шутят, что он пытался кого-то толкнуть и промахнулся! Клянусь, это было что-то вроде «он даже не попал, когда толкался», я не мог в это поверить. Но я был готов поклясться, что этот парень забил 14 голов в этом сезоне!»

В том же подкасте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон заявил, что не сомневается, что Нуньес добьется успеха в «Ливерпуле».

«У него больше голов, чем у нас с Микаилом вместе взятых! Так что я не могу сказать ничего о нем плохого, чувак! Я скажу, что он молод, ему 23 года, и он только что пришел в Премьер-лигу, а это сложная лига. Это не лига для мальчиков, это лига для мужчин, и, в конце концов, он пришел из лиги, которая немного отличается. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться. Но очевидно, что социальные сети беспощадны, поэтому любая мелочь, которая происходит, становится заметное, и он увидит это, ему пришлют этот [мем], и он увидит, как люди смеются над этим. Это просто заставляет тебя все больше и больше уходить в себя, особенно в таком возрасте. Он кажется энергичным парнем, серьезным парнем, поэтому ему просто нужно выпятить грудь и продолжать».