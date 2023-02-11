Клопп перестал отвечать на вопросы журналиста The Athletic – вступился экс-игрок «Ливерпуля», но стало только хуже
Юрген Клопп в ярости на бывшего игрока «Ливерпуля» Дитмара Хаманна за критику его помощника Пепа Лейндерса, сообщает The Athletic.
У Клоппа непростые времена, поэтому критику в адрес своих игроков и помощников он принимает близко к сердцу. Юрген отказался отвечать на на вопросы журналиста Джеймса Пирса после его негативных статей о «Ливерпуле».
Хаманн выступил в защиту Пирса, призвав Клоппа извиниться перед Пирсом.
«Я нахожу это очень странным и мелочным. Теперь Джеймса Пирса и его семью засыпают оскорбительными сообщениями после того инцидента, потому что Клопп не ответил ни на один вопрос. Джеймс заслуживает извинений», – сказал Хаманн.
Отношения Клоппа и Хаманна зашли в тупик еще в сентябре 2022-го: у ассистента Клоппа Пепа Лейндерса вышла книга «Интенсивность» – с программами тренировок, инсайдами и историями о больших успехах последних лет.
Хаманн удивился: «Для болельщиков «Ливерпуля» это тревожный звонок. Помощник главного тренера написал такую подробную книгу, и он все еще работает. Не понимаю, как ему это разрешили.
Еще одним сотрудником, подвергшимся критике, к огорчению Клоппа, является руководитель отдела физической подготовки «Ливерпуля» Андреас Корнмайер. Многие считают, что он не очень хорошо справился с чередой травм. Но Клопп думает иначе.
А то , у клуба 2/3 состава в лазарете, мед .штаб команды вообще никакущий, тренер по физ подготовки - ноль полнейший , а Линдерс книги пишет 🤦♂️
Критика вполне заслуженная .