LFC 2020
Блог

Клопп перестал отвечать на вопросы журналиста The Athletic – вступился экс-игрок «Ливерпуля», но стало только хуже

Клубы Клубы
Джеймс Пирс
Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Дитмар Хаманн Дитмар Хаманн
Футбол Футбол

Юрген Клопп в ярости на бывшего игрока «Ливерпуля» Дитмара Хаманна за критику его помощника Пепа Лейндерса, сообщает The Athletic.

У Клоппа непростые времена, поэтому критику в адрес своих игроков и помощников он принимает близко к сердцу. Юрген отказался отвечать на на вопросы журналиста Джеймса Пирса после его негативных статей о «Ливерпуле».

Хаманн выступил в защиту Пирса, призвав Клоппа извиниться перед Пирсом.

«Я нахожу это очень странным и мелочным. Теперь Джеймса Пирса и его семью засыпают оскорбительными сообщениями после того инцидента, потому что Клопп не ответил ни на один вопрос. Джеймс заслуживает извинений», – сказал Хаманн.

Отношения Клоппа и Хаманна зашли в тупик еще в сентябре 2022-го: у ассистента Клоппа Пепа Лейндерса вышла книга «Интенсивность» – с программами тренировок, инсайдами и историями о больших успехах последних лет.

Хаманн удивился: «Для болельщиков «Ливерпуля» это тревожный звонок. Помощник главного тренера написал такую подробную книгу, и он все еще работает. Не понимаю, как ему это разрешили.

Еще одним сотрудником, подвергшимся критике, к огорчению Клоппа, является руководитель отдела физической подготовки «Ливерпуля» Андреас Корнмайер. Многие считают, что он не очень хорошо справился с чередой травм. Но Клопп думает иначе.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей БелаРУС
При всём уважении и обожании к Клоппу, но здесь ,лично я, на стороне Пирса и Хаманна . Я всегда считал, если этот Линдерс хочет писать свои книги, то пусть увольняется и пишет книги ...
А то , у клуба 2/3 состава в лазарете, мед .штаб команды вообще никакущий, тренер по физ подготовки - ноль полнейший , а Линдерс книги пишет 🤦‍♂️
Критика вполне заслуженная .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий