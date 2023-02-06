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Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган готовится праздновать чемпионство 13/14, если «Сити» лишат титулов

Джон Флэнаган Джон Флэнаган
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Экс-защитник "Ливерпуля" Джон Флэнаган пошутил о «чемпионском параде» за победу в АПЛ 13/14. 

«Когда будет наш парад на автобусе с открытым верхом? 13/14 🏅», — написал в твиттере бывший левый защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган.

30-летний игрок ссылается на то, что «Манчестер Сити» якобы нарушал финансовые правила Премьер-лиги в течение девяти лет.

Сообщалось, что «горожане» могут быть лишены титулов, в том числе титула Премьер-лиги сезона 2013–2014.

«Ливерпуль» финишировал вторым в том сезоне, отставая от «Сити» на два очка. В том году Фланаган провел за «красных» 23 матча в лиге.

5 комментариев

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Live_Kost
Ответ Vitalijus Bilevicius
не был хорош :) правым то вроде был, смутно помню уже :)
Сезон 13/14 хорошо отыграл. Запомнил его гол, который вколотил под перекладину, кажется Тоттенхэму
+1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Live_Kost
Не был правым или не был хорош😂?
не был хорош :) правым то вроде был, смутно помню уже :)
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Live_Kost
Ответ Vitalijus Bilevicius
не, не был :)
Не был правым или не был хорош😂?
0
0
0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Live_Kost
Он вроде правый защитник был, по крайней мере в Ливерпуле. О нём Кафу помню хорошо отзывался, в том Ливерпуле был хорош
не, не был :)
0
0
0
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Live_Kost
Он вроде правый защитник был, по крайней мере в Ливерпуле. О нём Кафу помню хорошо отзывался, в том Ливерпуле был хорош
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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