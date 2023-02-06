Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган готовится праздновать чемпионство 13/14, если «Сити» лишат титулов
Экс-защитник "Ливерпуля" Джон Флэнаган пошутил о «чемпионском параде» за победу в АПЛ 13/14.
«Когда будет наш парад на автобусе с открытым верхом? 13/14 🏅», — написал в твиттере бывший левый защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган.
30-летний игрок ссылается на то, что «Манчестер Сити» якобы нарушал финансовые правила Премьер-лиги в течение девяти лет.
Сообщалось, что «горожане» могут быть лишены титулов, в том числе титула Премьер-лиги сезона 2013–2014.
«Ливерпуль» финишировал вторым в том сезоне, отставая от «Сити» на два очка. В том году Фланаган провел за «красных» 23 матча в лиге.
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