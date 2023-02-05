LFC 2020
Блог

У Клоппа все очень плохо: после рестарта АПЛ лучший бомбардир «Ливерпуля» – даже не игрок «Ливерпуля»

Ливерпуль Ливерпуль
Ваут Фас Ваут Фас
Лестер Лестер
Клубы
Футбол Футбол

«Ливерпуль» давно не был в настолько плохом положении: 10-е место в лиге, вылет из двух кубков и 4 поражения в 7 матчах. Дошло до того, что Юрген Клопп отказывается всерьез воспринимать голы соперника.

Однако все понимают, что до конца сезона команда наверняка вернется в прежнюю форму. А пока болельщикам «Ливерпуля» лучше не заглядывать в список лучших бомбардиров ни лиги, ни их команды.

С момента окончания ЧМ-2022 лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ является защитник «Лестера» Ваут Фас – это он забил два автогола в конце декабря, принеся Клоппу 3 очка из 7 набранных (15 возможных).

1. Ваут Фас («Лестер»): 2 гола;

2. Вирджил ван Дейк: 1 гол;

3. Мохамед Салах: 1 гол;

4. Стефан Байчетич: 1 гол;

5. Алекс Окслейд-Чемберлен: 1 гол. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alim_liver_kz
Ливерпулю нужен драйв, эмоции, мотивация. А его нет даже у Клоппа самого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
голы глупые пропускат Ливерпуль. Это аномально, скоро форму наберут игроки и пойдет Ливерпуль обыгрывать всех .Эвертон уже начал доминировать надо Арсеналом😂😂👍.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий