У Клоппа все очень плохо: после рестарта АПЛ лучший бомбардир «Ливерпуля» – даже не игрок «Ливерпуля»

«Ливерпуль» давно не был в настолько плохом положении: 10-е место в лиге, вылет из двух кубков и 4 поражения в 7 матчах. Дошло до того, что Юрген Клопп отказывается всерьез воспринимать голы соперника.

Однако все понимают, что до конца сезона команда наверняка вернется в прежнюю форму. А пока болельщикам «Ливерпуля» лучше не заглядывать в список лучших бомбардиров ни лиги, ни их команды.

С момента окончания ЧМ-2022 лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ является защитник «Лестера» Ваут Фас – это он забил два автогола в конце декабря, принеся Клоппу 3 очка из 7 набранных (15 возможных).

1. Ваут Фас («Лестер»): 2 гола;

2. Вирджил ван Дейк: 1 гол;

3. Мохамед Салах: 1 гол;

4. Стефан Байчетич: 1 гол;

5. Алекс Окслейд-Чемберлен: 1 гол.