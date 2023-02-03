«Мы должны перестать пропускать глупые голы». Алиссон отреагировал на поражение от «Вулверхэмптона»

«У нас не было стабильности — мы действительно не были сосредоточенны все 90 минут и не делали все, что должны были делать на поле», — сказал Алиссон после поражения от «Вулверхэмптона».

«Мы плохо начали матч – первые 15 минут действовали неудачно, за что и были наказаны, пропустив два мяча».

«Мы не совсем уверены в себе, но мы пытались вернуться. Мы хорошо провели второй тайм, но снова пропустили – мы не забили и пропустили. Меня это очень огорчило».

«Казалось, что по игре мы на два шага отставали от соперника в первые 15 минут, потом мы сделали шаг вперед. Нам нужен был еще шаг, чтобы получить результат. В следующем матче мы должны использовать свои шансы и перестать пропускать глупые голы».

Два быстрых гола, пропущенных в первые 12 минут, определили ход игры: «Вулверхэмптон» засел в обороне и угрожал «Ливерпулю» контратаками.