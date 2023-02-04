LFC 2020
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Страдания «Ливерпуля» продолжаются. Уже на 5-й минуте «Вулверхэмптон» повел из-за автогола Матипа

Жоэль Матип Жоэль Матип
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Дальше было не лучше.

Сегодня «Ливерпуль» играет в гостях у «Вулверхэмптона» в 22-м туре АПЛ, и с самого начала игра у команды Клоппа не задалась.

«Вулвз» открыли счет уже на 5-й минуте, и этого могло бы не произойти, если бы не Матип.

Хван Хи Чхан, находившийся слева от вратарской, обработал мяч после вертикального заброса и прострелил. Матип пытался прервать передачу ногой, но он, наоборот, перенаправил мяч в ворота. Он попал в дальнюю штангу и зашел за ленточку.

Трент погнался за мячом, но уже ничего не мог сделать. У Алиссона тоже шансов отреагировать уже не было.

Уже через 7 минут соперники удвоили преимущество.

Невеш сделал диагональную подачу со штрафного. Кунья обработал мяч и отправил его в сторону ворот, однако Гомес успел отбить. Жаль, что недалеко. Мяч снова попал к соперникам, и Нунеш пробил головой, однако Гакпо успел подставить грудь. Мяч отскочил к Доусону, и тот с небольшого расстояния пушкой заколотил его в ворота Алиссона.

Максимально сложное начало для мерсисайдцев.

2 комментария

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Nostromo
Все понятно, есть колыбельная от Лендерса, но нет Эдвардса и есть просто провальная работа мед.штаба, не нужные упорства, замыленость глаз, и скорее всего стоит продавать многих,в том числе и Сашку,Гомеса, наверно пора и что все менять...Нет уже огня и идей.
Наверно так бывает...жду мужественной отставки Клоппа, так бывает, ...у всех,нужно новые идеи,его читают давно и приспособились
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newhood@icloud.com
На 42 минуте два типа неслись сбивать Тьяго и оба валялись )) забавный момент… а Кейта - мм /рифма/
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