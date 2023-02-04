Страдания «Ливерпуля» продолжаются. Уже на 5-й минуте «Вулверхэмптон» повел из-за автогола Матипа

Дальше было не лучше.

Сегодня «Ливерпуль» играет в гостях у «Вулверхэмптона» в 22-м туре АПЛ, и с самого начала игра у команды Клоппа не задалась.

«Вулвз» открыли счет уже на 5-й минуте, и этого могло бы не произойти, если бы не Матип.

Хван Хи Чхан, находившийся слева от вратарской, обработал мяч после вертикального заброса и прострелил. Матип пытался прервать передачу ногой, но он, наоборот, перенаправил мяч в ворота. Он попал в дальнюю штангу и зашел за ленточку.

Трент погнался за мячом, но уже ничего не мог сделать. У Алиссона тоже шансов отреагировать уже не было.

Уже через 7 минут соперники удвоили преимущество.

Невеш сделал диагональную подачу со штрафного. Кунья обработал мяч и отправил его в сторону ворот, однако Гомес успел отбить. Жаль, что недалеко. Мяч снова попал к соперникам, и Нунеш пробил головой, однако Гакпо успел подставить грудь. Мяч отскочил к Доусону, и тот с небольшого расстояния пушкой заколотил его в ворота Алиссона.

Максимально сложное начало для мерсисайдцев.