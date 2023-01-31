LFC 2020
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Тренировку «Ливерпуля» перед встречей с «Вулверхэмптоном» посетил особый гость. Собрали 10 лучших фото

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На выходных «Ливерпуль» провел тренировку в преддверии матча с «Вулверхэмптоном». «Красные» надеются забрать три очка в противостоянии с «волками». Последняя встреча команд закончилась минимальной победой подопечных Клоппа.

Тренировку «Ливерпуля» посетила легенда клуба – сэр Кенни Далглиш. Он наблюдал за игроками вместе с Клоппом.

Собрали 10 лучших фото с тренировки «красных»

Как считаете, «Ливерпуль» справится с «Вулверхэмптоном»? Возможно, встреча с Далглишем повлияет на мотивацию футболистов?

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