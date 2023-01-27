«Они сошли с ума». Тренер академии «Сельты» рассказал, что «Ливерпуль» обошел «Манчестер Юнайтед» и «Реал» в борьбе за Байчетича

У Стефана не было сомнений.

«Ливерпуль» подписал Стефана Байчетича в декабре 2020 года, он переехал в Англию из «Сельты».

Тренер академии испанского клуба рассказал, что, оказывается, «красные» обошли серьезных конкурентов в гонке за игроком, которому на тот момент было 16 лет.

«Ему звонили из «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала», но для его отца в этом случае единственным вариантом был «Ливерпуль», — поделился Алекс Отеро в интервью Liverpool Echo.

«Ливерпуль» хотел именно Стефана, а не любого игрока из «Сельты». Его отец был уверен, что Стефан сделает карьеру в Англии, и они никогда не сомневались в «Ливерпуле». Они никогда не говорили: «О, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Юнайтед». Как только появился «Ливерпуль», они оба смотрели только на «Ливерпуль».

«В тот момент он не был лучшим игроком в команде , он был очень хорошим игроком, но не лучшим. Стефан и его отец решили, что в Испании он будет играть только за «Сельту», потому что у нас он был получал больше возможности играть в первой команде, чем в «Реале» или «Барселоне». Они мне сказали, что, если они останутся в Испании, то это будет «Сельта», а заграницей они хотели только в «Ливерпуль».

Когда «Реал Мадрид» узнал, что «Ливерпуль» хочет Стефанома, они сошли с ума: «Стефан, о нет, иди сюда!»

Как оказалось, Байчетичу понадобится меньше двух лет, чтобы дебютировать за первую команду. Теперь же он уже зарекомендовал себя как ценный член команды и недавно подписал новый контракт с мерсисайдцами.

18-летний защитник дважды получал место в стартовом составе в последних двух играх за «красных», в том числе в матче Премьер-лиги против «Челси».