Энди Кэрролл выбрал в «Рединге» необычный номер. Этому есть очень милое объяснение

Подписал короткий контракт с новым клубом, но продлил его в январе.

В сентябре 34-летний бывший форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл, который входит в число худших трансферов «мерсисайдцев», наконец нашел себе новый клуб. Им стал «Рединг».

Игроку нужно было определиться с номером и ему предоставили следующий выбор − 2, 20, 26, 27. К удивлению многих, англичанин выбрал не двухзначный номер, а тот, который обычно ассоциируется с защитниками − второй. Но почему?

Ответ на это дал сам клуб, который опубликовал переписку между игроком и представителем «Рединга».

«Энди, нам нужно, чтобы ты определился с номером, − такое сообщение получил игрок. − Извини, но в этом году «девятка» у Лукаша (Жоау). У тебя есть выбор из 2, 20, 26 и 27. Определяйся быстрее, иначе Амаду (Мбенге) опередит тебя!»

На это Кэрролл ответил: «Могу ли я дать ответ через час? Дети в школе, они помогут мне с выбором, когда я заберу их. Им это понравится».

«Рединг»: «Конечно, без проблем».

Спустя какое-то время Энди вернулся со следующим сообщением: «Кэрролл − номер два». На что ему с удивлением ответили: «Два? Ты уверен?»

Форвард подтвердил свое решение: «Сегодня у моей дочери второй день рождения, поэтому мы выбрали такой номер».