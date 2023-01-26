Новости команд и возможные составы на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в четвертом раунде Кубка Англии.

Прошла всего пара недель с момента последнего визита «красных» на стадион «Амекс». Та встреча Премьер-лиги закончилась катастрофой для подопечных Клоппа – «Брайтон» победил со счетом 3:0, а «Ливерпуль» ничего не смог противопоставить сопернику. Теперь у «красных» появится возможность отомстить обидчику.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Брайтона» и «Ливерпуля» на предстоящий матч.

Новости команд

«Брайтон»

Лаллана не сыграет против своего бывшего клуба из-за мышечной травмы. Колуилл и Модер также не выйдут на кубковый матч.

Кайседо публично заявил о своем желании покинуть «Брайтон». Вероятно, против «Ливерпуля» он не сыграет.

«Ливерпуль»

Участие в матче Карвалью и Филлипса пока находится под вопросом. Игрокам предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.

А вот Диас, Фирмино, Жота, Мело и Ван Дейк встречу пропустят.

Возможные составы

Как считаете, сможет ли «Ливерпуль» взять реванш?