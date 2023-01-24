Ностальгии пост. Где были игроки старта «Ливерпуля» Клоппа, когда клуб уволил Роджерса?

Многие только начинали свой футбольный путь.

«Ливерпуль» изменился и выбрал другой путь, когда в октябре 2015 года после ничьей с «Эвертоном» был уволен главный тренер Брендан Роджерс. Вскоре после этого клуб подписал контракт с Юргеном Клоппом, а остальное стало историей.

После того матча в студии Sky Sports Тьерри Анри назвал игру «более чем хорошей», но при этом сказал «больше не большая команда», что говорит о том, как же тогда низко пали клубные стандарты. В разговоре приняли участие Джейми Каррагер, который поддержал вероятное назначение Клоппа, и Грэм Сунесс.

Интересно то, что только один из будущих игроков стартового состава «Ливерпуля» Клоппа играл тогда в команде Роджерса. Но где же они были? Вспоминаем.

Алиссон

Первый номер «Ливерпуля» находился в бразильском «Интернасионале» и готовился к скорому переезду в «Рому». Итальянский клуб получил за него от «красных» 62,5 млн евро.

Трент-Александер Арнолд

Выступал за вторую команду «Ливерпуля» и еще не подтягивался в первую.

Жоэль Матип

Играл за «Шальке 04». В «Ливерпуль» перешел как свободный агент.

Вирджил ван Дейк

Только переехал из шотландского «Селтика» в «Саутгемптон». «Святые» выручили за него 84,65 млн евро.

Эндрю Робертсон

Наслаждался своим вторым сезоном в «Халле». Оказался в «Ливерпуле» за 9 млн евро.

Джордан Хендерсон

Единственный, кто уже тогда был в «Ливерпуле». Перебрался в 2011 году из «Сандерленда» за 18 млн евро.

Фабиньо

Играл за «Монако». Клуб продал его за 45 млн евро.

Тиаго Алькантара

Бегал за «Баварию». Отправился в команду Клоппа за 22 млн евро.

Садьо Мане

За сутки до увольнения Роджерса помог своему «Саутгемптону» обыграть «Челси» со счетом 3:1. За него заплатили 41,2 млн евро.

Диогу Жота

Был лидером середняка чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра». Позже «Вулверхэмптон» отдал его «Ливерпулю» за 44,7 млн евро.

Мохамед Салах

Только перешел в «Рому». Стал «красным» за 42 млн евро.