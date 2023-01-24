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Экс-вратарь «Ливерпуля» Миньоле выиграл Золотую бутсу в Бельгии

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Симон Миньоле Симон Миньоле
Футбол Футбол

У бывшего голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле открылось второе дыхание в Бельгии.

Вчера вечером Миньоле был признан лучшим футболистом бельгийской лиги и награжден Золотой бутсой за свою игру в прошлом году.

 «Мечта может стать реальностью только благодаря мастерству и упорной работе. Это честь получить Золотую Бутсу 2022 и стать всего лишь шестым голкипером в истории, удостоившимся этого приза», – написал Миньоле.

Ливерпуль» продал Миньоле «Брюгге» в 2019 году за 7 млн евро после шести лет в клубе. Перед уходом Миньоле совсем не получал игрового времени в «Ливерпуле», сыграв всего два матча в своем последнем сезоне.

В прошлом сезоне бельгийский вратарь провел 49 игр за «Брюгге» и 18 раз сохранил ворота «сухими».

7 комментариев

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Юрий Балышев
Сколько нервов он потрепал мне,когда выступал за Ливерпуль,рад за него, ведь он все таки Красный в прошлом YNWA.
+1
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А.В. Бубнов
Ответ dan11
Когда бы не вера Клоппа в Кариуса...
Да... Иначе в копилку Английского футбола упал бы ещё один титул Лиги Чемпионов...
Так сказать, кариес необходимо лечить вовремя...
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А.В. Бубнов
Ответ Нук Гно
А разве золотую бутсу не дают лучшим бомбардирам?
Судя по всему, они её могут только отбирать у голкиперов)
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dan11
Когда бы не вера Клоппа в Кариуса...
0
0
0
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А.В. Бубнов
Страшнейшей силы чемпионат, если там вратарь берёт Золотую Бутсу!
+1
0
+1
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Денис А
Ответ Нук Гно
А разве золотую бутсу не дают лучшим бомбардирам?
Это награда внутри страны, в Бельгии бутса даётся лучшему футболисту года.
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Нук Гно
А разве золотую бутсу не дают лучшим бомбардирам?
+4
0
+4
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