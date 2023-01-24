Экс-вратарь «Ливерпуля» Миньоле выиграл Золотую бутсу в Бельгии

У бывшего голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле открылось второе дыхание в Бельгии.

Вчера вечером Миньоле был признан лучшим футболистом бельгийской лиги и награжден Золотой бутсой за свою игру в прошлом году.

«Мечта может стать реальностью только благодаря мастерству и упорной работе. Это честь получить Золотую Бутсу 2022 и стать всего лишь шестым голкипером в истории, удостоившимся этого приза», – написал Миньоле.

Ливерпуль» продал Миньоле «Брюгге» в 2019 году за 7 млн евро после шести лет в клубе. Перед уходом Миньоле совсем не получал игрового времени в «Ливерпуле», сыграв всего два матча в своем последнем сезоне.

В прошлом сезоне бельгийский вратарь провел 49 игр за «Брюгге» и 18 раз сохранил ворота «сухими».