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Мане безусловно является легендой «Ливерпуля», но, оказывается, он не дружит с дисциплиной. Его бесконечно штрафовали в мерсисайдском клубе

Садьо Мане Садьо Мане
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Забывчивый Садьо.

Оказывается, Мане часто получал штрафы во время выступления за «Ливерпуль».

Летом сенегалец покинул «Энфилд» после 6 лет, полных трофеев, и перешел в мюнхенскую «Баварию». За время своего пребывания в Мерсисайде Мане провел 269 матчей за «Ливерпуль», забив 120 голов. Нападающий стал одним из лучших игроков в мире, выиграв Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Но не все было так безоблачно в его жизни в «Ливерпуле» ― его бывший товарищ по команде Энди Робертсон рассказал, что Мане несколько раз штрафовали за то, что он забывал свой паспорт во время выездов в разговоре с подкастом We Are Liverpool: «Некоторые штрафы очень большие. Если вы забываете свой паспорт для дальней поездки, с вас снимут большую часть вашей зарплаты. Такое случалось несколько раз, у Садьо [Мане] чаще всего. Очевидно, что в таком случае приходится задерживать самолет и мы прилетаем с опозданием. Приходилось накладывать большие штрафы».

Робертсон также сообщил, что за систему штрафов отвечают капитан клуба Джордан Хендерсон и вице-капитан Джеймс Милнер:

«Хэндо и Милли принимают много решений. Например, как и штрафы, Милли — полиция штрафов, он главный. С тех пор, как я здесь, его оштрафовали лишь однажды!»

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