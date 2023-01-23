LFC 2020
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Робертсон назвал шесть лидеров раздевалки «Ливерпуля». Он вошел в их число два года назад

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Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Алиссон Алиссон
Футбол Футбол

Главными игроками стали вне зависимости от возраста и времени в клубе.

По словам защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, в раздевалке клуба есть шесть лидеров − Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Вирджил ван Дейк, Алиссон Беккер, Трент-Александер Арнольд и он сам. Роббо вошел в этот почетный отряд после голосования в 2021 году.

«У всех у нас разные способы лидерства, − сказал Робертсон в официальном подкасте «Ливерпуля». «Хендо может вести команду, в значительной степени позаботиться обо всех и так было всегда. Милли может потребовать выполнять стандарты клуба, он может устроить взбучку, если она тебе нужна. Вирджил всегда командует сзади и иногда толкает речи.

Я могу помочь ребятам. Стараюсь помогать молодым. Трент, очевидно, еще молод, но он во всех отношениях лидер. Каждый молодой парень, который приходит на тренировки с нами, смотрит на Трента и думает: «Я хочу пойти по его стопам».

В лучших командах мира обычно есть игроки, которые являются признанными лидерами. Это не обязательно означает, что у них есть капитанская повязка.

Робертсон перешел в «Ливерпуль» из «Халла» всего за 7 млн фунтов. Он превратился в одного из лучших левых защитников мира, поставив рекорд по количеству голевых передач (54) в АПЛ. Ему нет и 30 лет.

2 комментария

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LostHeaven
Ответ Антон Зубов
Да, у вас один лидер, это Милнер, да , он , не успевает, но по самоотдаче, ему вообще нет равных, вспомните с кем, вы отыграли 1/2 с Барсой,, да он стоит больше Саллаха, минусуйте , но Саллаха, в той игре не было
конечно, ведь салах был травмирован
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Зубов
Да, у вас один лидер, это Милнер, да , он , не успевает, но по самоотдаче, ему вообще нет равных, вспомните с кем, вы отыграли 1/2 с Барсой,, да он стоит больше Саллаха, минусуйте , но Саллаха, в той игре не было
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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