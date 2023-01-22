Тиаго и Байчетич показали отличное взаимодействие на поле. Возможно, все дело в наследственности 🤝

Их семьи связала «Сельта».

Юрген Клопп позволил Стефану Байчетичу сыграть в важной игре против «Челси». Выступая после матча, 18-летний игрок упомянул Тиаго и рассказал, что он помог ему адаптироваться в основной команде.

«Он всегда старается мне помочь, а на поле он разговаривает со мной, подбадривает меня. Играть с ним потрясающе, и к тому же так легко».

Мы знаем, что Тиаго ведет себя в «Ливерпуле» как настоящий капитан, хоть у него и нет повязки, помогая другим игрокам с адаптацией и даже переводом. Но его история с Байчетичем несколько глубже.

Как оказалось, отец Стефана, Срдан Байчетич, и отец Тиаго, Мазиньо, вместе играли в «Сельте» в сезоне 1996-97.

Оба полузащитника, Срдан и Мазиньо, провели вместе не так много матчей, но в одной из тех игр «Сельте» удалось победить чемпионов «Реал Мадрид».

Только время покажет, расцветет ли партнерство Тиаго и Стефана в полузащите «Ливерпуля», но они оба действительно хорошо выступили против «Челси».