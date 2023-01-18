Эллиотт – лучший, Салах – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Вулверхэмптона»

Первый матч «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» в Кубке Англии закончился со счетом 2:2. Та ничья показалась несправедливой игрокам и тренеру «волков». Лопетеги и Невеш даже пытались убедить судей в том, что ВАР ошибочно засчитал гол «красных».

Настал день переигровки. Счет на 13-й минуте красиво открыл Харви Эллиотт. Полузащитник получил мяч от Тиаго, устроил неплохой проход и пробил по воротам Са из-за пределов штрафной. Никто на поле не ожидал, что Харви попытается забить с такой дистанции, но Эллиотт попал точно в цель, не оставив шансов голкиперу. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Ливерпуля».

Во втором тайме не произошло ровным счетом ничего захватывающего. Команды будто смирились с таким результатом. На 51-й минуте игроки «красных» обратились к судье, заметив, что соперник сыграл рукой в своей штрафной. Но арбитр посчитал, что в этом эпизоде правила не были нарушены, и продолжил встречу.

Кроме Эллиотта в матче никто забить так и не сумел. «Ливерпуль» одержал минимальную победу со счетом 1:0 и отправился в следующий раунд Кубка Англии.

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