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📸 Харви Эллиотт устроил симпатичный сольный проход и забил «Вулверхэмптону» пушечным ударом

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Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Футбол Футбол

«Ливерпуль» отправился в гости к «Вулверхэмптону» для переигровки третьего раунда Кубка Англии. Счет в матче на 13-й минуте изящно открыл Эллиотт. 

Харви получил передачу от Тиаго и понесся в штрафную «волков»:

Эллиотт показал неплохой сольный проход. Затем внезапно остановился и пробил по воротам Са. Никто из игроков соперника не ожидал, что полузащитник решится на удар с такой дистанции:

В этом сезоне Эллиотт провел в футболке «красных» 28 матчей и забил 3 гола.

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