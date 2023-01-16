📸 Харви Эллиотт устроил симпатичный сольный проход и забил «Вулверхэмптону» пушечным ударом

«Ливерпуль» отправился в гости к «Вулверхэмптону» для переигровки третьего раунда Кубка Англии. Счет в матче на 13-й минуте изящно открыл Эллиотт.

Харви получил передачу от Тиаго и понесся в штрафную «волков»:

Эллиотт показал неплохой сольный проход. Затем внезапно остановился и пробил по воротам Са. Никто из игроков соперника не ожидал, что полузащитник решится на удар с такой дистанции:

В этом сезоне Эллиотт провел в футболке «красных» 28 матчей и забил 3 гола.