LFC 2020
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Алиссон начал роскошную атаку «Ливерпуля» в матче против «Брайтона»

Коди Гакпо Коди Гакпо
Алиссон Алиссон
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» показал ужасную игру в матче против «Брайтона». Трудно найти в этом выступлении положительные моменты.

Тем не менее, у «красных» было несколько хороших эпизодов, и вот один из них.

Алиссон начинает атаку, отдав мяч Салаху:

Салах передает мяч вперед Окслейд-Чемберлену, который пасует на Гакпо:

К сожалению, вратарь «Брайтона» оказался на мяче первым, а Гакпо не сумел вовремя решить эпизод:

Как думаете, у «Ливерпуля» был шанс забить в этой атаке?

1 комментарий

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Yri Yrov
Давно ясно что Алисон топовый кипер , забил больше голов и отдал ассистов чем нападающий кокоша
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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