Алиссон начал роскошную атаку «Ливерпуля» в матче против «Брайтона»

«Ливерпуль» показал ужасную игру в матче против «Брайтона». Трудно найти в этом выступлении положительные моменты.

Тем не менее, у «красных» было несколько хороших эпизодов, и вот один из них.

Алиссон начинает атаку, отдав мяч Салаху:

Салах передает мяч вперед Окслейд-Чемберлену, который пасует на Гакпо:

К сожалению, вратарь «Брайтона» оказался на мяче первым, а Гакпо не сумел вовремя решить эпизод:

Как думаете, у «Ливерпуля» был шанс забить в этой атаке?