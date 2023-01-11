«Он помогал Дарвину, сейчас помогает Гакпо». Фанаты назвали игрока, который стал лидером «Ливерпуля» в раздевалке

Тиаго Алькантара стал не только лидером полузащиты «Ливерпуля», он также играет важную роль в раздевалке команды.

Болельщики в соцсетях обратили внимание на то, как испанец помогает новичкам «красных» и поддерживает своих одноклубников в трудные минуты. Один фанат написал:

«Тиаго сделал все возможное, чтобы помочь Филлипсу освоиться, как защитник сам говорил. «Ливерпуль» назначил Тиаго ответственным за освоение Диаса в команде. Тиаго помог Нуньесу преодолеть языковой барьер. Теперь Тиаго проводит много времени с Гакпо. Тиаго – лидер без капитанской повязки».

Просто посмотрите, как внимательно Гакпо слушает Алькантару. Это фотография отлично иллюстрирует положение испанца в команде:

Болельщики разных команд не могут не согласиться с такой оценкой роли Тиаго в «Ливерпуле»:

💭 «Я фанат «Ман Сити», но Алькантара мой любимчик, он действительно одаренный человек».

💭 «Думаю, он самый важный игрок в команде».

💭 «Болею за «Баварию», до сих пор очень скучаю по Тиаго. Замечательный игрок и прекрасный человек. Очень рад, что в новом клубе его дела идут хорошо».

💭 «Я впечатлен тем, что в этом отрезке он провел за нас уже много матчей и не получил травму. Волшебный игрок».

💭 «Без Тиаго новички бы не смогли так быстро освоиться в команде. Мне кажется, в этом мире нет людей, которые ненавидят Тиаго. Даже фанаты главных соперников «Ливерпуля» уважают этого парня. Это о многом говорит».

Согласны с мнением болельщиков? Тиаго действительно стал лидером «красных»?