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«Он помогал Дарвину, сейчас помогает Гакпо». Фанаты назвали игрока, который стал лидером «Ливерпуля» в раздевалке

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Коди Гакпо Коди Гакпо
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Тиаго Алькантара стал не только лидером полузащиты «Ливерпуля», он также играет важную роль в раздевалке команды.

Болельщики в соцсетях обратили внимание на то, как испанец помогает новичкам «красных» и поддерживает своих одноклубников в трудные минуты. Один фанат написал:

«Тиаго сделал все возможное, чтобы помочь Филлипсу освоиться, как защитник сам говорил. «Ливерпуль» назначил Тиаго ответственным за освоение Диаса в команде. Тиаго помог Нуньесу преодолеть языковой барьер. Теперь Тиаго проводит много времени с Гакпо. Тиаго – лидер без капитанской повязки».

Просто посмотрите, как внимательно Гакпо слушает Алькантару. Это фотография отлично иллюстрирует положение испанца в команде:

Болельщики разных команд не могут не согласиться с такой оценкой роли Тиаго в «Ливерпуле»:

💭 «Я фанат «Ман Сити», но Алькантара мой любимчик, он действительно одаренный человек». 

💭 «Думаю, он самый важный игрок в команде».

💭 «Болею за «Баварию», до сих пор очень скучаю по Тиаго. Замечательный игрок и прекрасный человек. Очень рад, что в новом клубе его дела идут хорошо».

💭 «Я впечатлен тем, что в этом отрезке он провел за нас уже много матчей и не получил травму. Волшебный игрок».   

💭 «Без Тиаго новички бы не смогли так быстро освоиться в команде. Мне кажется, в этом мире нет людей, которые ненавидят Тиаго. Даже фанаты главных соперников «Ливерпуля» уважают этого парня. Это о многом говорит».

Согласны с мнением болельщиков? Тиаго действительно стал лидером «красных»?  

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