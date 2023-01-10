«Ливерпуль» готовится к матчу с «Брайтоном». Показываем лучшие фото с тренировки

В эту субботу «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 20-м туре Премьер-лиги, а в четверг «красные» тренировались, готовясь к этой встрече.

Бобби Фирмино и Дарвин Нуньес не работали с командой. По информации некоторых источников, уругваец может пропустить встречу с «Брайтоном» из-за проблем со здоровьем.

А все остальные игроки казались счастливыми. Взгляните на лучшие фото с тренировки «Ливерпуля»:

Какой прогноз даете на встречу «красных» с «Брайтоном»?