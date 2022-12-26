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Джеррард о Хендерсоне: «Мне повезло, что я делил с ним раздевалку»

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Легендарный капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард в недавнем интервью The Mirror говорил о нынешнем капитане команды – Джордане Хендерсоне.

«С учетом его преданности делу как на поле, так и за его пределами, мне повезло, что я делил с ним раздевалку и знаю его, как человека», — сказал Джеррард.

«Хендо – фантастический парень, очень скромный, он сочетает в себе все ценности клуба. Кроме того, он невероятный игрок – Хендо помог команде выиграть важные трофеи».

«Когда ты впервые надеваешь футболку «Ливерпуля», то ощущаешь ответственность и давление. Джордан справился, и никто у него этого не отнимет».

Джордану Хендерсону должна польстить похвала, особенно от такого образцового капитана, как Джеррард. Надеемся, что слова Стивена вдохновят Хендо, и он отлично проведет вторую половину сезона.

1 комментарий

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Liverpool_YNWA
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Тут есть Артурас Григас который искренне убежден, что Хендо средний игрок и не достоин носить капитанскую повязку :))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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