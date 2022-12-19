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«Нуньес будет супер заменой»: фанаты «Ливерпуля» выбрали идеальный состав команды на матч с «Ман Сити»

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Катарский чемпионат мира позади, зато к нам возвращаются внутренние соревнования. 

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Фанаты «красных» уже выбрали идеальный состав своей любимой команды на матч.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Не думаю, что Клопп будет рисковать Конате, Хендо или Вирджилом. Так что в обороне выйдут Гомес и Матип. Еще должны сыграть Фабиньо, Тиаго и Эллиотт. В атаке начнут Салах, Бобби и Карвалью. Молодежь останется на скамейке. Не будем забывать, что это трофей, это «Сити». Но лично я не сильно расстроюсь, если мы проиграем. Для меня важнее попасть в четверку и выйти в Лигу чемпионов». 

💭 «Надеюсь, Клопп выпустит Келлехера, Милнера, Цимикаса, Гомеса и Филлипса. Хочется увидеть Эллиотта, Фабиньо, Тиаго, Салаха, Фирмино и Джонса. А Нуньес будет в качестве супер запасного».

💭 «С Холандом будет очень сложно, особенно учитывая всех отсутствующих игроков. Квалификация в Лигу чемпионов жизненно важна. Так что игрокам, которые не участвовали в чемпионате мира, действительно нужно активизироваться».

💭 «Ветераны, которые не ездили на ЧМ, должны отыграть хотя бы часть матча».

💭 «Пусть хоть дети на поле выходят, плевать. Первая команда должны быть здоровой, никаких травм. Мы ужасно начали сезон, в чемпионате нам придется играть в догонялки, без Лиги чемпионов нельзя заканчивать сезон».

Идеальный состав «Ливерпуля» на матч с «Ман Сити», по мнению фанатов:

Как вам такой состав? А каких футболистов «красных» вы бы хотели видеть в старте?     

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