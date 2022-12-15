🎥 Тиаго забил «Милану» гол пушечным выстрелом. Помог блестящий ассист Фирмино
Пока в Катаре к завершению близится чемпионат мира, «Ливерпуль» и «Милан» развлекаются в Дубае.
Команды участвуют в турнире Dubai Super Cup. Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «красных», забить сумели Салах и Алькантара. Гол Тиаго заслуживает особого внимания.
Испанец, который не поехал на Мундиаль с «красной фурией», положил в ворота итальянской команды настоящую пушку. Голу Тиаго не уступает и прекрасный ассист Фирмино, бразилец скинул на партнера мяч пяткой.
Взгляните:
Хочется увидеть такую комбинацию и в официальных матчах команды Клоппа!
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