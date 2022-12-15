LFC 2020
Блог

🎥 Тиаго забил «Милану» гол пушечным выстрелом. Помог блестящий ассист Фирмино

Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Футбол Футбол

Пока в Катаре к завершению близится чемпионат мира, «Ливерпуль» и «Милан» развлекаются в Дубае.

Команды участвуют в турнире Dubai Super Cup. Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «красных», забить сумели Салах и Алькантара. Гол Тиаго заслуживает особого внимания.

Испанец, который не поехал на Мундиаль с «красной фурией», положил в ворота итальянской команды настоящую пушку. Голу Тиаго не уступает и прекрасный ассист Фирмино, бразилец скинул на партнера мяч пяткой.

Взгляните:  

Хочется увидеть такую комбинацию и в официальных матчах команды Клоппа!

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные