🎥 Тиаго забил «Милану» гол пушечным выстрелом. Помог блестящий ассист Фирмино

Пока в Катаре к завершению близится чемпионат мира, «Ливерпуль» и «Милан» развлекаются в Дубае.

Команды участвуют в турнире Dubai Super Cup. Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «красных», забить сумели Салах и Алькантара. Гол Тиаго заслуживает особого внимания.

Испанец, который не поехал на Мундиаль с «красной фурией», положил в ворота итальянской команды настоящую пушку. Голу Тиаго не уступает и прекрасный ассист Фирмино, бразилец скинул на партнера мяч пяткой.

Взгляните:

Хочется увидеть такую комбинацию и в официальных матчах команды Клоппа!