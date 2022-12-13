📹Джордан Хендерсон заглянул на тренировку «Ливерпуля» в Дубае после ЧМ

Джордан Хендерсон был освобожден от тренировок с «Ливерпулем» после вылета сборной Англии с чемпионата мира.

Однако, официальный Twitter «Ливерпуля» опубликовал видео, где капитан приветствует Юргена Клоппа в тренировочном лагере команды в Дубае.

Хендерсон пока не присоединился к занятиям, он просто пришел увидеться с товарищами. Скорее всего Джордан пропустит товарищеский матч с «Миланом», который запланирован на эту пятницу.