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📹Джордан Хендерсон заглянул на тренировку «Ливерпуля» в Дубае после ЧМ

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Джордан Хендерсон был освобожден от тренировок с «Ливерпулем» после вылета сборной Англии с чемпионата мира.

Однако, официальный Twitter «Ливерпуля» опубликовал видео, где капитан приветствует Юргена Клоппа в тренировочном лагере команды в Дубае.

Хендерсон пока не присоединился к занятиям, он просто пришел увидеться с товарищами. Скорее всего Джордан пропустит товарищеский матч с «Миланом», который запланирован на эту пятницу.

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