Футбольный психолог объяснил важность Хендерсона для сборной Англии на примере первого пенальти Кейна в матче с Францией

Франция выбила Англию с чемпионата мира.

Команда Саутгейта дважды по ходу встречи получала возможность сравнять счет с помощью пенальти. Оба раза к точке подходил Кейн. Первый одиннадцатиметровый Харри реализовал идеально, а вот со вторым вышла осечка.

«Три льва» покинули турнир, а значит, пришла пора разбирать игру команды на Мундиале.

Профессор Норвежского института спорта, специализирующийся на футбольной психологии, Гейр Джордет проанализировал первый пенальти англичан. Исследователь пришел к выводу, что важную роль в реализации этого одиннадцатиметрового сыграл Джордан Хендерсон.

Вот что написал Джордет в своих соцсетях:

«Один из игроков сборной Англии является абсолютным лидером по поддержке пенальтистов-сокомандников. Джордан Хендерсон годами успешно защищал пенальтистов «Ливерпуля», следя за тем, чтобы соперники не могли морально давить на игроков «красных» в решающие секунды перед ударом. В эпизоде с первым пенальти Кейна Джордан сделал то, что умеет лучше всего. Вначале он первым забрал мяч. Затем отдал его Кейну, отправил Харри к точке и убедился в том, что ни один французский игрок не сможет морально повлиять на Кейна за секунду до его удара».

«В эпизоде со вторым пенальти Хендерсон уже не смог поучаствовать, ведь к этому моменту его заменили. В течение 30 секунд после того, как стало известно решение VAR, Кейн был окружен футболистами сборной Франции. Это не обязательно должно быть проблемой для игрока, но он в любом случае оказывается в уязвимой позиции».

Как думаете, если бы капитан «Ливерпуля» в момент второго пенальти находился на поле, Кейн смог бы забить?