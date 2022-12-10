📹 «Мечта о переходе Мбаппе в «Ливерпуль» официально умерла»: Хендерсон проигнорировал Мбаппе, а болельщики «красных» отреагировали

Перед началом четвертьфинального противостояния Англии и Франции между Джорданом Хендерсоном и Килианом Мбаппе произошла неловкая ситуация.

Игроки выстроились в туннеле перед выходом на поле, а нападающий «ПСЖ» попытался пожать руку Хендерсону. Однако, капитан «Ливерпуля» проигнорировал попытку звезды «ПСЖ».

Видео разлетелось по социальным сетям, и болельщики «красных» не могли на него не отреагировать. Вот несколько комментариев с Reddit:

AdamJ7845: «Мечта о переходе Мбаппе в «Ливерпуль» официально умерла».

Nabz242: «Ха-ха, Хендо верен Беллингему».

Egregious_Egoist: «Дружбе с Мабппе конец. Мой новый лучший друг – Беллингем».

Weaponizeddonut: «Прости, друг, у нас бюджет только на Джуда».

Plus-data-2469: «Мбаппе пытается добиться зрительного контакта и даже потирает грудь, но Джордан явно перешел к следующей цели».