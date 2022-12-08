Трент назвал своего любимого игрока в истории ЧМ. Это футболист сборной Франции

Александер-Арнолд на чемпионате мира в Катаре отыграл всего 34 минуты – в матче Англии против Уэльса.

Зато Трент успел раздать несколько интервью. В одной из бесед с журналистами защитник «Ливерпуля» рассказал о самом памятном для него моменте в истории ЧМ, а также назвал любимого игрока-участника Мундиаля:

«Наверное, я назову первый чемпионат мира, который помню, это ЧМ-2006. Я помню гол Джо Коула в ворота Швеции, помню пенальти Зидана. Я ведь тогда был очень маленьким, а все равно запомнил эти моменты. Мой любимый игрок чемпионата мира, наверное, Зидан. Как я говорил, отлично помню его пенальти, тот самый удар головой и всякое такое. Конечно, изучая историю футбола, я видел его более ранние игры. Например, финал ЧМ-98, где Зидан забил два мяча головой. Он всегда устраивал перформансы на чемпионатах мира. Это самое крупное соревнование в футболе и я всегда мечтал сыграть на этом турнире».

Трент уже исполнил свое главное желание – выступил на Мундиале. Осталось повторить гол Зидана, да хотя бы просто забить. Может, Саутгейт даст ему шанс в матче против Франции?

А какой момент в истории чемпионатов мира запомнился больше всего вам? Ностальгируем в комментах.