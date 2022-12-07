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Конате рассказал, что написал ему Трент перед матчем Англия – Франция

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В субботу Англия и Франция встретятся в четвертьфинале чемпионата мира. А значит, Ибраима Конате может сыграть против своих ливерпульских одноклубников. 

Защитник рассказал изданию Thе Mirror, что чувствует в преддверии матча: 

«Это соперничество существовало долгое время, в U16 я играл против Англии, и это был совершенно другой матч. Это соперничество существовало еще с незапамятных времен.

Конате не забыл сказать пару слов и о своем друге – Тренте:

Ibrahima Konate reveals text from Trent Alexander-Arnold about England vs France - Mirror Online

«Александер-Арнолд прислал мне сообщение: «Увидимся в субботу, мой брат».  Я очень близок с ним».

Ни Конате, ни Трент, скорее всего, не выйдут в старте в субботу. Хотя у Ибраима шансов на старт больше, он отсиделся на скамейке лишь в матче с Польшей. А другой «красный», Джордан Хендерсон, показал достойную игру на ЧМ и даже сумел забить Сенегалу. Так что капитан «Ливерпуля», вероятно, появится на поле с первых минут встречи Англии с командой Дешама.

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