Трент рассказал забавную историю о своей дружбе с Рэмсдейлом. Все началось с «Гарри Поттера»

Трент Александер-Арнолд вспомнил веселую историю о том, как впервые встретил голкипера «Арсенала» и своего нынешнего товарища по сборной Аарона Рэмсдейла. Их дружба началась, когда парни выступали за молодежку «трех львов»:

«Я помню, как однажды зашел в свою комнату, открыл дверь и увидел там какого-то парня из Стока. Какой-то вратарь, которого я не знал. Я тогда подумал: «С кем, черт возьми, они меня сюда засунули?» Потому что я плохо нахожу контакт с новыми людьми. Ну вот очень плохо. Я изо всех сил стараюсь открыться, это получается тяжело, поэтому в компании с новыми для меня людьми я не могу быть собой. Но как только мы начали говорить с Аароном, мы начали смеяться, знаете, бла-бла-бла. Мы замечательно поладили. Мы всегда обсуждаем вещи, которые мы делали когда-то. Раньше мы устраивали марафоны «Гарри Поттера» в нашей комнате. На каждых сборах мы ночь за ночью смотрели разные части «Гарри Поттера». Это стало нашей фишкой».

В Катаре и Аарон, и Трент практически не выходят на поле. Защитник «Ливерпуля» отыграл лишь 34 минуты в матче против Уэльса, а вратарь «Арсенала» еще не успел попробовать свои силы на Мундиале.

Как думаете, сыграют ли еще парни на этом чемпионате мира?