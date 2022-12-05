«Это стало чем-то знаковым»: Беллингем прокомментировал то самое празднование с Хендерсоном на ЧМ

Англия обыграла Сенегал со счетом 3:0 в 1/8 финала ЧМ.

На 38-й минуте Хендерсон забил после отличной передачи Беллингема. Джуд и Джордан очень эмоционально отпраздновали гол.

Фанаты «Ливерпуля», глядя на объятия игроков, начали с новой силой зазывать футболиста дортмундской «Боруссии» в «Ливерпуль».

Наконец и сам Джуд сказал пару слов об этом ярком праздновании:

«Это было так неожиданно. Мы даже не обсуждали возможность моего ассиста для него. Конечно, сейчас мы проводим много времени вместе, но это правда было неожиданно! Но я думаю, что наше празднование стало чем-то знаковым. Честно говоря, Хендо подошел так близко, и я подумал: «Верно, это то, что мы должны сделать». Я пошел к нему, он пошел ко мне. И он был так напорист, знаете ли! Вот почему на фото моя спина так выгнута. Это был хороший момент, такое празднование остается в памяти навечно. Надеюсь, люди будут говорить об этом еще долго».

Болельщики «Ливерпуля» точно не забудут! Джуда все еще очень ждут на «Энфилде».