📸 Попало в трансляцию. Алиссон успокаивал Сона после того, как Бразилия выбила Южную Корею с ЧМ

В 1/8 финала чемпионата мира Бразилия без особых проблем разобралась с Южной Кореей. Команда Тите обыграла соперника со счетом 4:1.

Алиссон не только провел блестящий матч, он также сделал классный поступок.

После финального свистка голкипер «Ливерпуля» подошел к Сон Хын Мину и задушил полузащитника «Тоттенхэма» в объятиях, пытаясь его немного успокоить.

Красивый жест Алиссона достоин уважения.