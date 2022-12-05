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📸 Попало в трансляцию. Алиссон успокаивал Сона после того, как Бразилия выбила Южную Корею с ЧМ

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В 1/8 финала чемпионата мира Бразилия без особых проблем разобралась с Южной Кореей. Команда Тите обыграла соперника со счетом 4:1.

Алиссон не только провел блестящий матч, он также сделал классный поступок. 

После финального свистка голкипер «Ливерпуля» подошел к Сон Хын Мину и задушил полузащитника «Тоттенхэма» в объятиях, пытаясь его немного успокоить.

Красивый жест Алиссона достоин уважения.

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