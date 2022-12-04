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Хендерсон повторил с Трентом празднование гола после ассиста Беллингема – Джуд отреагировал

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Джордан Хендерсон стал автором первого гола сборной Англии в матче с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира.

Капитану «Ливерпуля» ассистировал Джуд Беллингем, и футболисты вместе отпраздновали забитый мяч.

Официальный Twitter аккаунт сборной Англии после матча поделился фотографией: Хендо воссоздал то самое празднование с одноклубником Трентом Александром-Арнолдом.

Беллингем отреагировал на фото у себя в социальных сетях: «Вот это празднование!», - написал Беллингем.

 

 

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