Хендерсон повторил с Трентом празднование гола после ассиста Беллингема – Джуд отреагировал
Джордан Хендерсон стал автором первого гола сборной Англии в матче с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира.
Капитану «Ливерпуля» ассистировал Джуд Беллингем, и футболисты вместе отпраздновали забитый мяч.
Официальный Twitter аккаунт сборной Англии после матча поделился фотографией: Хендо воссоздал то самое празднование с одноклубником Трентом Александром-Арнолдом.
Беллингем отреагировал на фото у себя в социальных сетях: «Вот это празднование!», - написал Беллингем.
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