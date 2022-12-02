Хендерсон забил Сенегалу с ассиста Беллингема. Фанаты «Ливерпуля» в полном восторге

В 1/8 чемпионата мира Англия встречается с Сенегалом.

Счет в матче на 38-й минуте открыл капитан «Ливерпуля» Хендерсон. А помог ему в этом качественный ассист Беллингема. Джуд и Джордан очень эмоционально отпраздновали гол:

«Ливерпуль» проявляет большой интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии». Поэтому гол Хендерсона после передачи Беллингема и столь страстное празднование игроков вызвали бурю эмоций у поклонников «красных». Фанаты очень хотят увидеть Джуда в цветах любимого клуба. Конечно, не обошлось и без шуток.

Делимся лучшими комментариями болельщиков «Ливерпуля»:

💭 «Ребят, вы это видели? Они там чуть не поцеловались, теперь уж точно Хендо затащит Беллингема в «Ливерпуль».

💭 «Вау, столько эмоций! Если после этого Джуд не перейдет в «Ливерпуль», я разочаруюсь в этом мире».

💭 «Они не так хороши, как Мбаппе и Жиру, но тоже прекрасны. Отличный броманс, ждем продолжение на «Энфилде».

💭 «Вот что было перед глазами Беллингема и Хендерсона в этот момент».

💭 «Будущий полузащитник «Ливерпуля»! Хендо, действуй, у тебя есть все шансы».

💭 «Сексуальное напряжение на этом чемпионате мира такое высокое. Пора парням играть в одних клубах. Очень жду Джуда в «Ливерпуле».

💭 «Между ними невероятная связь, вы видели, как они отметили гол? После такого Джуд может оказаться только в «Ливерпуле», иначе ему достанется от Хендерсона».

А как вам такая связка? Стоит ли «Ливерпулю» побороться за Беллингема?