Сразу 6 игроков «Ливерпуля» могут уйти из клуба бесплатно будущим летом

«Ливерпуль» ждут перемены и обновление состава. Давайте посмотрим на ряд игроков, которые могут покинуть клуб в конце сезона бесплатно.

Наби Кейта

Полузащитник из Гвинеи провел в «Ливерпуле» пять сезонов и будущим летом станет свободным агентом. Главной проблемой Кейты на «Энфилде» всегда были травмы. В настоящее время он травмирован уже три месяца.

«Ливерпуль» вряд ли сохранит его в клубе.

Джеймс Милнер

Ветерану команды уже 36 лет, но он все еще играет так, как будто ему нет 30. Тем не менее, в «Ливерпуле» понимают, что Милнер не молодеет и нуждается в замене. Будет большим сюрпризом, если «красные» предложат ему новый контракт.

Роберто Фирмино

Яркий бразильский нападающий продолжает показывать отличные результаты даже в 31 год. В этом сезоне он уже забил девять голов и сделал четыре результативные передачи в 21 матче.

Ходят слухи о том, что «Ливерпул» может подписать двухлетний контракт с Бобби. Многие болельщики надеются, что это правда.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Тут ситуация как у Наби Кейта, карьера Алекса Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуле» - это череда бесконечных травм. Англичанин забил 17 голов и сделал 15 ассистов за 137 матчей на «Энфилде» с 2017 года.

В этом сезоне Алекс сыграл только в четырех матчах, причем игра против «Дерби» стала его лучшим и самым продолжительным выступлением за долгое время. Опять же, трудно представить, что «Ливерпуль» продлит его контракт летом.

Адриан

Испанец – третий голкипер в «Ливерпуле». Его опережают Алиссон и Келлехер. У него нет шансов стабильно получать игровое время на «Энфилде». Лучше всего для футболиста будет найти новый клуб.

Артур Мело

Бразильский полузащитник находится в «Ливерпуле» на правах аренды с прошлого лета, однако его появление в команде на оправдало себя.

Ходили разговоры о том, что его могут вернуть в «Ювентус» уже в январе, поскольку Артур получил травму, но Юрген Клопп опроверг эту информацию. Артур останется на «Энфилде» до конца сезона, но не дольше.