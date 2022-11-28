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На видео попало выражение лица экс-игрока «Ливерпуля», которого сбил с ног Хендерсон

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Экс-игрок «красных» Неко Уильямс отыграл 36 минут в матче между Англией и Уэльсом. Но Неко все же успел подарить болельщикам «Ливерпуля» один забавный эпизод. Речь идет о стыке с капитаном команды Клоппа.

На 29-й минуте встречи Хендерсон сбил Уильямса с ног, пытаясь остановить валлийца.

Когда футболисты повалились на газон, на лице Неко появилась улыбка. Кажется, он совсем не был обижен на своего бывшего товарища по команде.

Действительно, у защитника «Ноттингем Фореста» не было особых причин для грусти, ведь его команда получила право исполнить штрафной. 

Правда, в той встрече Уэльс забить так и не смог. А Неко на 36-й минуте получил травму и был заменен. Англичане победили со счетом 3:0.

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