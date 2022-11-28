📸 Попало в трансляцию: изящный пас Хендерсона пяткой в матче Англии с Уэльсом
Джордан Хендерсон провел хороший матч против Уэльса, доминируя над соперником в полузащите вместе с Джудом Беллингемом и Декланом Райсом.
Капитан «Ливерпуля» также продемонстрировал свои блестящие навыки перепасовки. Хендо отдал изумительную передачу пяткой Джеку Грилишу во втором тайме игры с валлийцами.
Игрок «Сити» отдает мяч капитану «Ливерпуля»:
Джордан видит, что Грилиш продолжает бежать, и пяткой возвращает ему мяч:
Джек дальше несется в атаку:
Англия обыграла Уэльс со счетом 3:0, а Хендерсон доказал всем критикам, что все еще способен выступать на самом высоком уровне.
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