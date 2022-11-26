«Он нам нужен»: фанаты хотят, чтобы «Ливерпуль» подписал игрока, который забил красивый гол на ЧМ

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес забил зрелищный гол за Аргентину в ворота сборной Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Энцо провел хороший матч и его гол с подачи Лео Месси стал украшением футбольного вечера.

Фернандеса уже не раз сватали в «Ливерпуль». В этом сезоне полузащитник забил три гола и отдал пять результативных передач в 24 матчах за «Бенфику».

Болельщики «красных» начали активно писать в соцсетях о том, что клуб должен подписать талантливого футболиста:

💭 «Полузащита «Ливерпуля» так бы обогатилась с помощью Энцо Фернандеса. Он играет блистательно. Ему всего 21 год, вся его карьера впереди, он многое еще покажет».

💭 «Если Энцо перейдет в «Ливерпуль», он станет игроком поколения в составе нашего клуба».

💭 «Если кому-то интересно, что за игрок Энцо Фернандес, посмотрите его матчи на чемпионате мира. Он пасует, как Тиаго, у него есть спортивная злость и тот самый характер латиноамериканского игрока. Плюс, он обладает качествами, которые Клопп хочет видеть в своих полузащитниках. Он нам нужен».

💭 «Мне понравился гол Энцо Фернандеса, но было бы потрясающе, если бы трансферные цели «Ливерпуля» перестали забивать голы на чемпионате мира, они ведь повышают на себя ценники!»

💭 «Энцо Фернандес забивает потрясающий гол, чтобы вписать свое имя в список прекрасных полузащитников, которых «Ливерпуль» сейчас не может себе позволить».

А вы бы хотели увидеть Энцо в футболке «красных»?