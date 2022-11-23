📸 Нуньес несколько раз не забил из шикарных позиций в матче против Кореи. Фанаты «Ливерпуля» встали на защиту Дарвина

Дарвин Нуньес дебютировал на чемпионате мира.

Матч между Уругваем и Южной Кореей закончился нулевой ничьей, но у нападающего «Ливерпуля» было несколько отличных возможностей, чтобы изменить счет.

На 22-й минуте встречи Дарвину не удалось замкнуть передачу с фланга:

А в концовке встречи, на 81-й минуте, Нуньес не сумел забить из еще одной выгодной позиции:

При этом болельщики «Ливерпуля» встали на защиту игрока своей команды.

Вот что фанаты пишут в соцсетях:

💭 «В моменте из первого тайма Нуньеса толкнули! А его продолжают критиковать, нужно заканчивать с этим, Дарвин отлично справился с дебютом».

💭 «Вы вообще смотрели матч? Перестаньте критиковать Дарвина, если для этого даже нет оснований».

💭 «Хватит. Это первый матч Дарвина на ЧМ, дайте ему время».

💭 «Нуньеса критикуют в интернете люди, которые никогда не играли в футбол. Вы даже не представляете, как иногда бывает сложно подстроиться под летящий на огромной скорости мяч».

💭 «Фанаты «МЮ» критикуют нашего Нуньеса. Давайте посмотрим, на каком месте будет ваша любимая команда в конце сезона. А Дарвин еще себя покажет».

💭 «Тяжелый дебютный матч. Промахи случаются, зачем так накидываться на игрока? Верю в тебя, Дарвин! YNWA».

А как вам дебют Дарвина на Мундиале?