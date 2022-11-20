Легенда «Ливерпуля» остается самым молодым игроком, забивавшим за Англию на ЧМ

Сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира уверенно разобралась с командой Ирана. «Три льва» разгромили соперника со счетом 6:2.

Счет в матче открыл Джуд Беллингем на 35-й минуте. Букайо Сака отличился на 43-й и 62-й минутах встречи. Парни вошли в топ самых молодых игроков, забивавших за Англию на чемпионате мира.

На на первом месте в этом рейтинге остается Майкл Оуэн. Экс-игрок «Ливерпуля» забил гол за сборную, когда ему было 18 лет и 190 дней. Это произошло в матче группового этапа ЧМ-98 против Румынии. Через восемь дней Майкл вновь отличился, на этот раз он поразил ворота Аргентины потрясающим ударом. Тогда ему было 18 лет и 198 дней.

А вот как сейчас выглядит рейтинг самых молодых игроков, забивавших за сборную Англии на чемпионатах мира:

1. Майкл Оуэн (18 лет 190 дней)

2. Майкл Оуэн (18 лет 198 дней)

3. Джуд Беллингем (19 лет 145 дней)

4. Букайо Сака (21 год 77 дней)

Кстати, «Ливерпуль» проявляет большой интерес к Джуду Беллингему, который сейчас защищает цвета дортмундской «Боруссии». Кто знает, возможно, когда-нибудь мы увидим этого талантливого юношу в красной футболке?

Кто сможет сместить Оуэна с первой строчки? Делитесь вашими версиями в комментах!