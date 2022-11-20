LFC 2020
Блог

Легенда «Ливерпуля» остается самым молодым игроком, забивавшим за Англию на ЧМ

Клубы
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Букайо Сака Букайо Сака
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира уверенно разобралась с командой Ирана. «Три льва» разгромили соперника со счетом 6:2.

Счет в матче открыл Джуд Беллингем на 35-й минуте. Букайо Сака отличился на 43-й и 62-й минутах встречи. Парни вошли в топ самых молодых игроков, забивавших за Англию на чемпионате мира.

На на первом месте в этом рейтинге остается Майкл Оуэн. Экс-игрок «Ливерпуля» забил гол за сборную, когда ему было 18 лет и 190 дней. Это произошло в матче группового этапа ЧМ-98 против Румынии. Через восемь дней Майкл вновь отличился, на этот раз он поразил ворота Аргентины потрясающим ударом. Тогда ему было 18 лет и 198 дней.

Top 50 World Cup Moments: Michael Owen's Wonder Goal At 1998 FIFA World Cup | Soccerladuma

А вот как сейчас выглядит рейтинг самых молодых игроков, забивавших за сборную Англии на чемпионатах мира:

1. Майкл Оуэн (18 лет 190 дней)

2. Майкл Оуэн (18 лет 198 дней)

3. Джуд Беллингем (19 лет 145 дней)

4. Букайо Сака (21 год 77 дней)

Кстати, «Ливерпуль» проявляет большой интерес к Джуду Беллингему, который сейчас защищает цвета дортмундской «Боруссии». Кто знает, возможно, когда-нибудь мы увидим этого талантливого юношу в красной футболке?

Кто сможет сместить Оуэна с первой строчки? Делитесь вашими версиями в комментах!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные