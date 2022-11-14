Красная карточка пошла на пользу: шикарная статистика Дарвина в АПЛ после удаления в матче с «Кристал Пэлас»

С тех пор, как Дарвин Нуньес получил красную карточку в августе за глупое решение ударить головой центрального защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена после провокации, его статистика претерпела серьезные качественные изменения.

Нуньес записал в свой актив 9 голов в 15 матчах за «Ливерпуль», а также одну результативную передачу. Уругваец забивал хотя бы один гол в последних трех встречах в Лиге чемпионов:

В Премьер-лиге Дарвин не менее результативен: он забил 5 голов за 9 матчей после той самой игры с «Кристал Пэлас».

Таким образом, Дарвин догнал Фирмино по количеству мячей, несмотря на то, что сыграл меньше матчей. Пока только Мохамед Салах опережает новичка «Ливерпуля» по результативности – у египтянина 14 голов.

Для игрока, который только адаптируется в Премьер-лиге, статистика просто шикарная.

Будем надеяться, что после Чемпионата мира Дарвин будет столь же продуктивен!