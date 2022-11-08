Богатейший человек Индии или Британии, а может все-таки шейхи? Называем 5 потенциальных покупателей «Ливерпуля»

Владельцы «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG) выставили клуб на продажу. «Красные» принадлежали американской компании с 2010 года – вместе они пережили один из самых успешных периодов в истории «Ливерпуля»: подписали контракт с Юргеном Клоппом, выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Тем не менее, сотрудничество подходит к концу. Давайте посмотрим на пятерку потенциальных покупателей клуба:

Суверенный фонд благосостояния Норвегии

Норвежский суверенный фонд представляет – куда более приемлемый вариант, чем потенциальные покупатели с Ближнего Востока, с точки зрения духа клуба. Кроме того, у мерсисайдцев огромная фан-база в Скандинавии.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор написал в своей колонке CaughtOffside:

«Я думаю, было бы лучше, если бы «Ливерпуль» и FSG вместо того, чтобы объявлять о продаже, присмотрелись бы к странам, у которых есть суверенные фонды и большая фан-база клуба, чтобы предложить им купить «Ливерпуль».

Суверенный фонд благосостояния Бахрейна

Сообщается, что в 2021 году FSG получила предложение на покупку «Ливерпуля» в размере 3 млрд фунтов от некой ближневосточной стороны. Однако компания отклонила предложение.

Ходят слухи, что той ближневосточной стороной была королевская семья Бахрейна. По данным iNews, фонд суверенного благосостояния Бахрейна Мумталакат управляет активами на сумму 18 миллиардов долларов.

Мумталакат уже владеет контрольным пакетом акций McLaren Group и ее команды Формулы-1. Команда Лиги 2 «Париж» также находится под их управлением, поэтому их можно считать вполне реальные претенденты на покупку «Ливерпуля».

Мукеш Амбани

Хочет ли самый богатый человек Индии стать владельцем английского клуба? Пока однозначно сказать сложно сказать, но зато он точно может себе это позволить. Индийский бизнес-магнат является председателем и управляющим директором Reliance Industries Ltd. Его состояние оценивается в 91,9 миллиарда долларов.

По слухам, FSG несколько раз отвергала предложения Амбани купить клуб. Хотя он уже владеет крикетной командой Mumbai Indians и не новичок в спортивном мире.

У Амбани есть финансовые возможности сделать так, чтобы «Ливерпуль» представлял собой серьезную угрозу для «Манчестер Сити».

Сэр Джеймс Рэтклифф

Станет ли «Ливерпуль» третьим клубом самого богатого человека Британии? Состояние сэра Джеймса Рэтклиффа составляет около 11 млрд долларов. Летом он был заинтересован в покупке «Челси».

Рэтклифф имеет возможность и желание купить команду Премьер-лиги. Единственным препятствием, похоже, является то, что он всю жизнь болеет за «Манчестер Юнайтед». Он рассказал, что был заинтересован в покупке «Юнайтед» летом, но клуб не выставлялся на продажу.

В ноябре 2017 года Рэтклифф стал владельцем футбольного клуба «Лозанна», выступающего в швейцарской Суперлиге, а в августе 2019 года антимонопольный орган Франции разрешил приобретение Рэтклиффом футбольного клуба французской Лиги 1 «Ницца» за 100 млн евро.

Правящая семья Дубая

Шейхи уже давно интересовались «Ливерпулем» и были готовы к покупке в 2006 году, пока Том Хикс и Джордж Джиллет не опередили их.

В Дубае могли бы соответствовать цене, запрашиваемой FSG, но большая часть болельщиков «Ливерпуля» против этой идеи. Дубай — одна из самых недемократичных стран мира. Мысль о том, что клуб фактически принадлежит диктатору, оттолкнула многих.