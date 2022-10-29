Тиаго – лучший, Милнер – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лидса»

«Ливерпуль» обидно уступил «Лидсу» в 14-м туре АПЛ.

«Красные» пропустили уже на 4-й минуте. Алиссон и Гомес не смогли договориться и в итоге привезли очень неприятный мяч в ворота собственной команды. Через 10 минут Салах сумел сравнять счет. Забил египтянин симпатично, но больше в этом эпизоде порадовала командная игра «красных».

Во втором тайме соперники долго не могли изменить цифры на табло. Но на 90-й минуте Саммервилл забил. Вновь подвел Алиссон: голкипер мог брать мяч, но реакция Беккера оказалась слишком медленной.

Если бы «Ливерпуль» не пропустил в самом начале матча, исход встречи был бы намного приятнее. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Лидса»

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Почему «Ливерпуль» не смог сыграть хотя бы вничью, как думаете?