📸 Фэйл дня. Алиссон и Гомес привезли курьезный мяч в ворота «Ливерпуля»

«Ливерпуль» принимает в гостях «Лидс» в рамках 14-го тура АПЛ.

«Красные» пропустили уже на четвертой минуте встречи. Этот мяч можно внести в коллекцию самых курьезных голов в истории чемпионата.

Джо Гомес перехватил мяч у Ааронсона, а затем решил отдать пас Алиссону. Вот только голкипер «Ливерпуля» упал и не успел вернуться в раму. Родриго забил в пустые ворота. Взгляните:

К счастью, у «красных» есть Салах, который на 14-й минуте сумел отыграть этот мяч.

И смешно, и грустно.