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Джордан Хендерсон выпустил автобиографию

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выпустил автобиографию, посвященную его жизни и карьере.

Хендо рассказывает о своем пути, начиная с детства, игры в «Сандреленде», страсти к футболу и становлению одним из самых титулованных капитанов «Ливерпуля».

В книге описан прогресс Хендерсона в «Ливерпуле»: сначала трудности адаптации под руководством сэра Кенни Далглиша, потом работу с Бренданом Роджерсом, получение капитанской повязки после ухода Стивена Джеррарда и успех при Юргене Клоппе.

Футболист попал на «Энфилд» в 2011 году и за это время успел сыграть 463 матча и завоевать семь трофеев с командой. Хендерсону покорились АПЛ, Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

За пределами поля капитан продолжает сотрудничество с национальной службой здравоохранения Англии и объединять игроков Премьер-лиги для ее поддержания.

История Хендерсона должна вдохновить всех, кто сталкивается с трудностями - Хендо доказывает своим примером, что они не могут остановить человека, у которого есть цель.

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