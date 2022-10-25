Как Клопп справится с кризисом травм? Последние новости команд и возможные составы на матч «Аякс» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» готовится к встрече с «Аяксом» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Красные» пока идут на второй строчке в группе А, но ситуация может с легкостью измениться. Суперкомпьютер, например, считает фаворитами амстердамцев.

Посмотрим на последние новости команд и взглянем на возможные составы «Аякса» и «Ливерпуля».

Новости команды

«Аякс»

Матч с «красными» пропустят Ихаттарен и травмированный Каплан. Ренсх и Тейлор, возможно, появится на поле в среду вечером.

«Ливерпуль»

А вот у Клоппа проблемы с составом намного серьезнее. В клубе настоящий кризис травм. Артур, Диас, Матип, Кейта и Жота точно пропустят встречу.

Тиаго, Нуньес и Конате могут сразиться с голландцами, но их участие в матче все еще находится под вопросом.

Возможные составы

Сколько очков сможет увезти команда Клоппа из Амстердама? Делитесь своими прогнозами на матч в комментах!