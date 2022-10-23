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«Это делает нас уязвимыми»: фанат назвал две проблемы, которые «Ливерпуль» должен решить

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«Ливерпуль» уступил «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1. Результат удручающий.

Klopp wil richting duel met Ajax niet spreken van uitcomplex Liverpool | Voetbal | NU.nl

Тиаго не смог сыграть за «красных», поэтому полузащита команды была ну очень молодой: Карвалью, Эллиотт и Джонс – все младше 21 года.

Болельщик «Ливерпуля» под ником MaaxiAngelo поделился в Твиттере интересной мыслью. Фанат считает, что у «красных» есть две основные проблемы, которые необходимо решить:

1. Медицинский отдел. Второй раз за три сезона в клубе случается кризис травм.

2. Количество составов. Клопп предпочитает юных игроков, это делает команду особенно уязвимой при травмах, ведь молодежи не хватает опыта.

Вот что пишет сам MaaxiAngelo:

«Просто для ясности: я имею в виду, что нам нужно больше качественных игроков. Речь идет не о середняках, которые нужны только, чтобы увеличить количество игроков. Не будем забывать, что «Сити» провел на четыре матча меньше в прошлом сезоне, но у них не было такого же кризиса травм. Даже близко».

Согласны ли вы с этим болельщиком «Ливерпуля»? Делитесь своими мыслями на этот счет.

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