«Это делает нас уязвимыми»: фанат назвал две проблемы, которые «Ливерпуль» должен решить

«Ливерпуль» уступил «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1. Результат удручающий.

Тиаго не смог сыграть за «красных», поэтому полузащита команды была ну очень молодой: Карвалью, Эллиотт и Джонс – все младше 21 года.

Болельщик «Ливерпуля» под ником MaaxiAngelo поделился в Твиттере интересной мыслью. Фанат считает, что у «красных» есть две основные проблемы, которые необходимо решить:

1. Медицинский отдел. Второй раз за три сезона в клубе случается кризис травм.

2. Количество составов. Клопп предпочитает юных игроков, это делает команду особенно уязвимой при травмах, ведь молодежи не хватает опыта.

Вот что пишет сам MaaxiAngelo:

«Просто для ясности: я имею в виду, что нам нужно больше качественных игроков. Речь идет не о середняках, которые нужны только, чтобы увеличить количество игроков. Не будем забывать, что «Сити» провел на четыре матча меньше в прошлом сезоне, но у них не было такого же кризиса травм. Даже близко».

Согласны ли вы с этим болельщиком «Ливерпуля»? Делитесь своими мыслями на этот счет.