📸 Попало в трансляцию: Алиссон и Милнер изящно спасли победу «Ливерпуля» на последних минутах матча с «Вест Хэмом»
Отраженный пенальти – главный вклад Алиссона в победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом». Но в концовке встречи бразилец не менее эффектно спас ворота своей команды. А помог ему Джеймс Милнер.
«Вест Хэм» атаковал через правый фланг «Ливерпуля», Трент помочь не смог.
Атака гостей завершилась классным кроссом Боуэна на Соучека, который должен был забивать примерно с шести метров.
Но Милнер успел немного изменить траекторию полета мяча, а Алиссон отразил удар коленями!
В итоге «Ливерпуль» сумел удержать счет 1:0 и забрал себе три очка.
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