📸 Попало в трансляцию: Алиссон и Милнер изящно спасли победу «Ливерпуля» на последних минутах матча с «Вест Хэмом»

Отраженный пенальти – главный вклад Алиссона в победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом». Но в концовке встречи бразилец не менее эффектно спас ворота своей команды. А помог ему Джеймс Милнер.

«Вест Хэм» атаковал через правый фланг «Ливерпуля», Трент помочь не смог.

Атака гостей завершилась классным кроссом Боуэна на Соучека, который должен был забивать примерно с шести метров.

Но Милнер успел немного изменить траекторию полета мяча, а Алиссон отразил удар коленями!

В итоге «Ливерпуль» сумел удержать счет 1:0 и забрал себе три очка.