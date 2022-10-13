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«Хейтеры, продолжайте»: Ловрен отреагировал на хет-трик Салаха в ворота «Рейнджерс»

Деян Ловрен Деян Ловрен
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Бывший защитник «Ливерпуля» и хороший друг Мо Салаха Деян Ловрен, который сейчас выступает за петербургский «Зенит», очень обрадовался успеху своей бывшей команды в Лиге чемпионов. 

«Ливерпуль» разгромил шотландский «Рейнджерс» с безумным счетом 7:1, три мяча в этой игре на свой счет записал Салах.

После матча Лиги чемпионов Ловрен посвятил своему другу пост в Твиттере:

«15 минут игрового времени и хет-трик от Мо Салаха! Хейтеры, просто продолжайте, вы добьетесь обратного эффекта. Так держать, «Ливерпуль».

У Деяна и Мо – особые отношения. Когда Ловрен выступал за «Ливерпуль», они с Салахом были друзьями, много общались за пределами поля. Величайший броманс в истории «Ливерпуля»?

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