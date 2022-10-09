Фирмино – лучший, Тиаго – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Арсенала»

Матч десятого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» превратился в настоящую перестрелку.

«Красные» пропустили уже на 58-й секунде встречи. На 15-й минуте в штрафной хозяев мяч угодил прямо в руку Габриэлю, но судья эпизод проигнорировал. На 34-й минуте Дарвин Нуньес сумел сравнять счет, но счастье «красных» было недолгим, под занавес тайма «Ливерпуль» пропустил от Саки.

Фирмино, вышедший на поле в концовке первого тайма, сравнял счет на 53-й минуте встречи после передачи Жоты. На 76-й минуте Сака похоронил надежды подопечных Клоппа на три очка. После сомнительного фола Тиаго Букайо забил с одиннадцатиметровой отметки. Итоговый счет – 3:2 в пользу лондонцев.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Арсенала»

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Делитесь впечатлениями от матча! Стоило ли назначить пенальти в эпизоде с рукой Габриэла? действительно ли Тиаго наиграл на одиннадцатиметровый?